8 örgüt, Melega'nın ölümüne ilişkin daha detaylı soruşturma talep etti

İnsan ticaretine karşı çalışan iki toplumlu sekiz sivil toplum örgütü (STÖ), Princess Night Club’da çalışan Anastasia Melega'nın ölümüyle ilgili daha detaylı soruşturma yürütülmesini talep etti.

“Mülteci Hakları Derneği, Caritas Cyprus, Mediterranean Institute of Gender Studies, KAYAD, Prologue Consulting, İnsan Hakları Platformu, Cyprus Stop Trafficking, Cyprus Refugee Council” imzasıyla yapılan açıklamada, Melega’nın ölümü yetkililer tarafından intihar olarak açıklamış olsa da, çok sayıda kritik sorunun cevapsız kaldığı ifade edilerek, bu ölümü çevreleyen gerçek koşulların belirlenmesi için tam ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

“Bu olayın insan ticareti konusunda ciddi endişelere yol açtığı göz ardı edilemez. Kadınların hareket özgürlüğü, kurumlardaki koşullar ve olası psikolojik ve/veya fiziksel şiddet, baskı veya tehditlerin varlığına ilişkin daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunuyoruz.” denilen açıklamada, intihar tespitinin, bu davanın bir sonucu olarak görülmemesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada, Melega için adalet talep edilerek, yetkililere, Princess Night Club ve yönetiminin nasıl sorumlu tutulacağı hakkında açıklama çağrısı yapıldı.