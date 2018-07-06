HABER KIBRIS

8 Saat Telefon Hizmeti Verilemeyecek

Yarın bazı bölgelere 8 saat telefon hizmeti verilemeyecek

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06/07/2018

8 Saat Telefon Hizmeti Verilemeyecek
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 Telekomünikasyon Dairesi, yarın altyapı iyileştirme çalışmalarından dolayı bazı bölgelere 8 saat süreyle telefon (ses ve internet) hizmeti veremeyeceğini duyurdu. 
Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 08.00-16.00 saatleri arasında şu bölgelere hizmet verilemeyeceği belirtildi: 
“Geçitkale Bölgesi: Çamlıca, Sütlüce, Gönendere, Akova, Yıldırım. Dörtyol Bölgesi: Muratağa, Sandallar, Alaniçi, Pirhan, Korkuteli, Nergisli. Mallıdağ Bölgesi: Yamaçköy, Tirmen. Tatlısu Bölgesi: Küçükerenköy. Beyarmudu Bölgesi: Pile. Akdoğan Bölgesi: İnönü, Türkmenköy, Vadili, Çayönü, Köprü ve Güvercinlik köyleri.”

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TAGS: telefon hizmeti, haber, kıbrıs
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