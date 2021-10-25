8 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-tek 8 saat süreyle Tatlısu Kulaksız Homes bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

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25/10/2021

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8 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 8 saat süreyle Tatlısu Kulaksız Homes bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Tatlısu Kulaksız Homes bölgesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

25/10/2021 09:39
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TAGS: tatlısu, elektrik, kesinti, haberkıbrıs,
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