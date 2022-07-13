8 saatlik elektrik kesintisi!

Yeniboğaziçi bölgesinde yarın 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi ve Caesar Apartmanları bölgesine elektrik verilemeyecek.

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13/07/2022 12:37