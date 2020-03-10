8 saatlik elektrik kesintisi!

 Gazimağusa’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesik olacak

ads
10/03/2020

ads
ads
8 saatlik elektrik kesintisi!
ads

 Gazimağusa’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği duyuruldu.

10/03/2020 15:00
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: 8, saatlik, elektrik, kesintisi!, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.