8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi çalışmaları nedeniyle yarın Alevkayası bölgesinde 8 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.