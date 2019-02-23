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8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Alevkayası civarında yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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23/02/2019

8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi çalışmaları nedeniyle yarın Alevkayası bölgesinde 8 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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