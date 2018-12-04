8 üreticinin kendi yemini kendilerinin yaptığı belirlendi

Hayvancılık Dairesi, 29 Kasım itibari ile sütte aflatoksin yüksekliğinin, Süt Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edildiğini ve yapılan yerinde incelemeler sonucunda sorun çıkan 8 üreticinin kendi yemini kendilerinin yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, sorun çıkan üreticiden hayvan besleme amaçlı kullanılan her türlü yem ve yem hammaddesi numunesi alındığı ve çıkan analiz sonuçlarında mısır kullanımına bağlı aflatoksin yönünden bazı üreticilerde risk tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm yem ve yem ham maddelerinin ülkeye girişinde, analiz sertifikası arandığı ve özellikle aflatoksin analizi yapılarak uygun bulunduğu taktirde kabul edilebilir yasal sınırların üzerinde olan yem ve yem hammaddelerinin ülkeye girişine izin verilmediği anımsatıldı.

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğünün aynı zamanda yem güvenliği açısından yem fabrikaları, yem hammadde tedarikçilerinden rutin olarak numune aldığı belirtilerek, her hangi bir risk tespit edildiği taktirde gerekli prosedürlerle önlemlerin alındığı ifade edildi.

Özellikle aflatoksinin artma riskinin olduğu bu dönemde, SÜTEK’le istişareli olarak bu riskin önlenmesi için daha sıkı bir izleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yem hammaddeleri tedarikçilerinin ambarlarında da kontroller yapılmış, yapılan analiz sonucu mısırda kabul edilebilir limitin altında olmakla birlikte riskli bir ürün olmasından dolayı izlemeye alınmıştır. Bunun dışında diğer yem hammaddelerinde herhangi bir probleme rastlanmamıştır.

Üreticilerimiz tarafından depodan (Satıcı firmadan) satın alınırken mısır, kırık veya öğütülmüş olarak alınmaktadır. Dolayısıyla üreticimiz aldığı hammaddeyi, uygun koşullarda muhafaza edemez ise ortamdaki nem ile birlikte aflatoksin hızlı bir şekilde üreyebilmekte ve bugün yaşanan sıkıntının yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bahse konu riskli yemlerin tüketiminde, aflatoksin hızlı bir şekilde laktasyon dönemindeki süt sığırlarının sütüne geçebilmektedir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca aflatoksin yem maddelerinde 20 ppb, karma süt yeminde ise 5 ppb üst sınırları olarak belirtilmiştir. Müdürlüğümüz bu süreci takip etmekte ve hassasiyetle çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan analiz sonuçlarında, mısırın 7 ile 23 ppb değerlerinde olduğu tesit edilmiştir.”

Hayvancılık Dairesi açıklamasında “Bu dönemde koşulların aflatoksin yönünden uygun olması rasyonlarda özellikle mısır kullanma oranının belli bir limitin altında olması ve mutlaka toksin bağlayıcı kullanılması, hammadde depolama yerlerinin ise nemden arî olması sorunların çözümüne yardımcı olacaktır” denildi.

Her hafta Hayvancılık Dairesi’nin öncülüğünde SÜTEK ve Veteriner Dairesi ile Hayvancılar Birliği’nin de katkısıyla bölgesel çiftlik ziyaretleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, çiftliklerde hayvan besleme, hayvan refahı ve hijyen konularında üreticilere yerinde bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı zamanda gidilen bölgede üreticilere yönelik süt sığırlarında beslemenin süt yağına etkisi konusunda bilgilendirme toplantıları yapıldığı ve bu toplantılarda yem ve yem güvenliği konularında da üreticilere bilgilendirme yapıldığına dikkat çekildi.