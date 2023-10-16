8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!

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16/10/2023

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8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. İki çocuk koruma altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürülürken tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirildi.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ifade edilen açıklamada, "Çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.

16/10/2023 18:55
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TAGS: 8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
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