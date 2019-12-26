8 yaşındaki çocuğa cinsel istismara önce 12 yıl ceza sonra beraat

8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan O.K.İ'nin davasında 2 Temmuz'da karar verildi. Sanık O.K.İ'ye 12 yıl hapis cezası verilirken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, 28 Kasım’da kararı bozarak O.K.İ.’nin beraatine ve tahliye edilmesine hükmetti. Kararda, çocuğun başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olması kuşkulu bulunurken, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığı belirtildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Bugün 21 yaşında olan O.K.İ'ye kuzeninin 8 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen görüntüler izlettiği iddiasıyla dava açıldı. 8 yaşındaki H.Ü.B., mahkemede “Biz yatağın içindeydik. O.K.İ. anneannem şüphelenmesin diye beni gıdıklıyormuş gibi yapıyordu. Ama aslında özel bölgelerime dokunuyordu. Ben gülmek zorundaydım. Çünkü bana ‘Seni öldürürüm. Babanı da öldürürüm’ diye tehditte bulunuyordu. Korkumdan kimseye söyleyemiyordum” dedi. Hâkimin “Bir şey var mı ona söylemek istediğin?” sorusunu ise “Sadece neden bana bunları yaptığını bilmek istiyorum” diye yanıtladı.

Tutuklu yargılanan O.K.İ. miras meselesinden ötürü kendisine iftira atıldığını savundu. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada O.K.İ'ye cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Kararı bozup O.K.İ'nin beraatine hükmeden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nin kararında çocuğun başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olması kuşkulu bulunurken, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığı belirtildi. Avukat Serkan Güray çocuğun başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olması kuşkulu bulunurken, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığı belirtildi.

26/12/2019 11:18