8 yaşındaki çocuk Covid-19’a yenik düştü!

KKTC’de Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşında Covid-19 tedavisi gören Meryem Ceren Kırma hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 8 yaşındaki Kırma, dün karın ağrısı şikayeti ile hastaneye yatırıldı.

Doktorlar seferber oldu…

Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Acil Durum Hastanesi’nde adeta acil durum ilan edildi.

Kırma’nın kurtarılması için bazı doktorlar evlerinden hastaneye gitti.

Entübe edildi…

Meryem Ceren Kırma’nın durumunun saatler içerisinde fenalaşması üzerine minik çocuk entübe edildi.

Çok sayıda doktorun tüm müdahalelerine rağmen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma hayata tutunamadı.

Moraller düştü…

Covid-19 ile mücadelede kale görevi gören Acil Durum Hastanesi’nde yas havası hakim. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın Covid-19 nedeniyle vefat etmesi hastane içerisindeki personelin moral bozukluğu yaşamasına neden oldu.

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10/11/2021 17:54