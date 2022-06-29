8 yaşındaki çocuk sekiz gün sonra kanalizasyonda bulundu

Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg kasabasında bir çocuk kaybolduktan sekiz gün sonra kanalizasyonda canlı bulundu.

17 Haziran'da evinin bahçesinden kaybolan Joe adındaki engelli çocuğu bulmaya çalışan arama ekipleri, kurtarma çalışmasını sonlandırmıştı.

25 Haziran’da yolda yürüyen bir yaya tarafından duyulan bir ses sonrası evinin 300 metre uzağındaki rögar kapağının altında tespit edilen çocuk, kıyafetsiz ve üşümüş şekilde bulundu.

Susuz kaldığı için sağlık sorunu yaşayan çocuk hastaneye kaldırılırken, kıyafetleri kanalizasyonun başka bir bölümünde tespit edildi.

Oldenburg polisi yaptığı açıklamada, soruşturmanın çocuğun evinin yakınındaki bir drenaj borusuna tırmandığı ve ardından dar tünellerde kaybolduğu sonucuna vardığını söyledi.

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29/06/2022 15:56