Gönyeli’de meydana gelen “Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme” suçlarıyla ilgili olarak Cemal Sarıca, 8 yıl aradan sonra teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Yeşildal, 1 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü aracılığıyla Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden alınan iş cetveli ve evraklar doğrultusunda, zanlı Cemal Sarıca'nın 16 Ocak 2016 tarihinde Gönyeli’de eski bir şirkete ait kullanımdan kalkmış olan Cover Note poliçesine, T.K.'ye ait aracın sigortası için 16 Ocak - 23 Ocak 2015 tarihlerini kapsayan sahte bir poliçe düzenlediğinin tespit edildiğini belirtti. Zanlının, 5 Şubat 2016 tarihinde verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Yeşildal, 9 Mart 2016 tarihinde emare olarak alınan evrakların incelemeye gönderildiğini ve 17 Kasım 2017 tarihinde gelen raporda, söz konusu sahte belgenin zanlı tarafından hazırlandığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Yargıç Nuray Necdet, mahkemede yapılan şahadeti değerlendirdikten sonra, zanlı Cemal Sarıca'nın yargılanma sürecine kadar yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza vermesine karar verildi. Böylece zanlının tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

(Kamalı Haber)