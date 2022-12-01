8 Yıl sonra bir ilk

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan ve artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton ve Prens Harry, ABD Boston'daki NBA maçını izledi.

Prens William ve Prenses Kate, NBA maçını izlemek için ABD'nin Boston şehrine geldi.

Daha önce ‘Cambridge Düşesi’ unvanına sahip olan ve şimdi ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Prenses Kate ve Prens William, Boston Celtics ve Miami Heat arasındaki kıyasıya mücadeleyi en ön sıradan izledi.

Boston Celtics Shamrock Vakfı'nın üyeleriyle tanışan ve Boston Tıp Merkezi hakkında bilgi alan ikilinin maç esnasındaki samimi tavırları dikkat çekti.

8 YIL SONRA İLK KEZ ABD'YE GELDİLER

8 yıl aradan sonra ilk defa Amerika'ya ayak basan çift, İngiliz kraliyetini temsilen cuma akşamı Boston'da düzenlenecek olan Earthshot Prize etkinliğine katılacak. Etkinlik, iklim krizine dair farkındalık oluşturmak için düzenleniyor.

Çiftin ayrıca Harvard Üniversitesi'ndeki John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'ni ziyaret edeceği biliniyor.

İkilinin yakından izlediği kıyasıya mücadeleyi Boston Celtics takımı 134-131 skorla kazandı.

Prens William yaptığı açıklamada "Catherine ve ben ABD'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" yorumunda bulundu.

'PRENSES' UNVANIYLA İLK RESMİ DAVETİNE KATILDI

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.

Daha önce ‘Cambridge Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.

Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.

‘Prenses’ unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullandı.

Galler Prensesi, davette Prenses Diana’nın da favorisi olan tacı taktı. Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı (Lover’s Knot) adlı tacı takan Prenses, ayrıca Prenses Diana’ya ait olan küpeleri tercih etti.

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01/12/2022 22:56