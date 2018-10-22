8 yıl ve altı çalışanlara asgari ücretin % 2.5’i kadar artış
22/10/2018
Kamuda 47-2000 sayılı yasa çerçevesinde hizmet veren kamu çalışanlarının maaşlarına artış getiriliyor.
Yapılacak düzenlemeyle 47-2000 sayılı yasa çerçevesinde hizmet veren kamu görevlilerinin maaşlarına 2018 yılının Ağustos ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde asgari ücretin yüzde 2.5’i kadar artış verilecek.
Cumhuriyet Meclisi kamu çalışanlarının aylık maaş ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlemesi yasası hakkındaki yasa gücünde kararnameyi onayladı..
Yasa Gücünde kararname kamuda 47-2000 sayılı yasa çerçevesinde hizmet veren kamu çalışanlarının maaşlarına artış getirilmesini öngörüyor
Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısına 27 kabul, 12 ret oyu verildi…
Onaylanan kararname 47-2000 sayılı yasa çerçevesinde hizmet veren kamu görevlilerinin maaşlarına 2018 yılının Ağustos ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde asgari ücretin yüzde 2.5 oranında artış verilmesini öngörüyor.
Bu arada Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşerek onayladı..