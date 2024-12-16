8 yıllık devrin sonu: 35 milyon euroluk yıldız Galatasaray'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedeflerinden biri de stoper takviyesi. Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, yıldız savunmacıyı gündemine aldı. İsveçli stoper, 35 milyon euroya transfer olduğu Manchester United'daki 8 yıllık macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. İşte detaylar...

Süper Lig lideri Galatasaray, kış transfer dönemi çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bölgelerden biri de stoper.

Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un ayrılığı gündeme gelirken, yönetim stoper arayışlarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Victor Lindelöf oldu.

Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon euroya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf, Galatasaray'a yazıldı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre İsveçli savunmacı, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

Victor Lindelöf bu sezon 8 maça çıktı ve sadece 294 dakika süre alabildi.