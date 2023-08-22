8. AKSA FOTOFEST yarışması bu yıl 'Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği' yararına düzenleniyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8. AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması, bu yıl 'Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği' yararına düzenleniyor.

Bugün Eziç Restoran’da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne hibe edilecek fotoğrafların protokolü imzalandı.

İmza törenine ise Lefkoşa’da FODER-KIFSAD, Mağusa’da FODOS ve Girne’de de GİFSAD dernek başkanları ile AKSA Enerji Üretim A.Ş Kıbrıs Santral Müdürü, AKSA Enerji Üretim A.Ş İstanbul temsilcisi ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Yarışmanın amaç, konusu ve değerlendirmesi şu şekilde:

AMAÇ

AKSA ENERJİ tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen fotoğraf yarışmasının amacı,Kıbrıs fotoğraf sanatına ve gelişmesine destek vermekiKıbrıs fotoğraf sanatçıların eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer ölçüsü katmaktır.

Bu yıl düzenlenecek olan 8. AKSA FOTOFEST-2023 fotoğraf yarışması Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlenecektir.

KONU

A. MAĞUSA ve MARAŞ’TA YAŞAM: İnsan ve kültür içeren fotoğraflar aranacak. Renkli ve/veya siyah beyaz.

B. MAĞUSA ve MARAŞ’IN TARİHİ DOKUSU VE ANITLARI: Renkli ve/veya siyah beyaz.

Tüm fotoğraflar Mağusa ilçesinin sınırları dahilinde çekilmiş olmalıdır.

Estetik ve belgesel nitelikli eserler sanatsal bağlamda değerlendirilecektir. Duygu,ruh,hayal gücü ve yaratıcılığın aranacağı fotoğrafların titizlikle çalışılmasını öneriyoruz.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER:

a) Etkinliğe gönderilecek eserleri seçici kurul,saptayacağı ön eleme ve sonar puanlama yöntemi ile değerlendirilecektir.

b) Seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden her kategori için 3’er,toplamda 6(altı) eser başarı ödülü alır.

c) Kurul,değerlendirme sonucunu iki nüshadab oluşan ‘’Değerlendirme Tutanağı’’ ile kaydedr. Bu tutanak, kurul üyelerince imzalanarak koordinatöre teslim edilir.

ÖDÜLLER:

a) MAĞUSA ve MARAŞ’TA YAŞAM: İnsan ve kültür içeren fotoğraflar. Renkli ve /veya siyah beyaz. 3 BAŞARI ÖDÜLÜ için her yarışmacıya 5.000 TL

b) MAĞUSA ve MARAŞ’IN TARİHİ DOKUSU VE ANITLARI: Renkli ve/veya siyah beyaz 3 BAŞARI ÖDÜLÜ için her yarışmacıya 5.000 TL