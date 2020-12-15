8. Elektronik Sigara Zirvesi’nde 40’tan fazla uzman buluştu

Riski azaltılmış tütün ürünleri konusunu halk sağlığı, düzenlemelerdeki son değişiklikler gibi açılardan tartışma platformu sunan Elektronik Sigara Zirvesi (E-Cigarette Summit) bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla bilim insanı ve uzmanın katıldığı 8. Elektronik Sigara Zirvesi'nde; e-sigara kullanımı, ülkelerin tütün ve nikotin ile ilgili en son düzenlemeleri, araştırmalar ve raporların yanı sıra e-sigara satışının yasallaştırıldığı toplumlardaki olumlu değişimler de paylaşıldı.

Zirvede bilim insanları, uzmanlar ve sektör temsilcileri elektronik sigaraların olası risklerini tartıştı. Londra Imperial College Toksikoloji Onursal Profesörü Alan Boobis zirvede yaptığı konuşmada, sigarayı ikame edecek bir nikotin ürünü olarak e-sigaranın uygun şekilde kullanılması durumunda geleneksel sigaraların neden olduğu zararın yüzde 90-95 oranında azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Minnesota Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü Profesörü Dorothy Hatsukami ise şunları söyledi: “Ana hedef her zaman tüm nikotin ürünlerinden uzak durmak olmakla birlikte sigarayı bırakmayı başaramayan veya tercih etmeyenleri de riski azaltılmış ürünlere yönlendirmek hedeflenmeli. Araştırmalara göre, sigaradaki nikotin seviyesi tütünün gramı başına 0,4 miligramın altına düşürüldüğünde, daha az sigara kullanıldığı, bağımlılığın azaldığı, bırakma girişimlerinin arttığı görülüyor. Bu sayede asıl hedefimiz olan sigara kullanımını azaltabileceğimizi düşünüyoruz.”

Dünyada ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, Danimarka ve Finlandiya, Tunus, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün’ün de dahil olduğu 66’dan fazla ülkede yasal olan yeni nesil tütün ürünleri hakkında her ülke farklı düzenlemeleri hayata geçiriyor.

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15/12/2020 11:13