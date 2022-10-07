8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’ne Sayılı Günler Kaldı!
07/10/2022
2022 Klasik Otomobil Şampiyonası kapsamında, Oğuz Özyalçın anısına gerçekleştirilecek olan “8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi” 9 Ekim Pazar günü yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK)’nün 2022 Klasik Otomobil Şampiyonası kapsamında, Oğuz Özyalçın anısına gerçekleştirilecek olan “8. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi” Pazar günü gerçekleşecek.
Klasik Otomobil Kulübü üyelerinden, rahmetli Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen Klasik Otomobil Rallisi'nin sekizincisi bu hafta sonu yapılıyor. Ralli, Pazar sabahı saat 09.30’da, Girne’de bulunan Özyalçın Şirketler Grubu merkez binası önünden başlayacak.
Katılım formuna başvurmak için https://ozyalcinconstruction.com/oguz-ozyalcin-klasik-otomobil-rallisi linkinden ulaşılabileceği belirtildi.