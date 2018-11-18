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8.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başladı

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18/11/2018

8.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başladı

15 Kasım, KKTC’nin 35. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde “8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi” düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde bu sabah saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı binası önünden başlayan rallinin startını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdi.

Yarışın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay uluslararası düzeyde yapılan bu güzel etkinliğe gönül vererek katılan herkesi tebrik ederek, başarılı geçmesini temenni etti.

Geçilecek etapların ardından ralli, saat 14.00 civarında Çatalköy’deki The Olive Tree Otel’de son bulacak. Burada yenilecek öğle yemeğinin ardından ödül törenine geçilecek.

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TAGS: Klasik Otomobil Rallisi, KKTC, Kudret Özersay, Mustafa Akıncı, haber, kıbrıs
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