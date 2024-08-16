Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Kuruma 80 Milyon dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “KIB-TEK olarak, yıllar içerisinde ele alınmayan, hasır altı edilen ve yapılmayan işleri ele alarak bunların bir an önce tamamlanması için çalışmalar yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

KIB-TEK olarak, yıllar içerisinde ele alınmayan, hasır altı edilen ve yapılmayan işleri ele alarak bunların bir an önce tamamlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

İlk başta, daha önce hiçbir şekilde ele alınmayan, çok uzun yılardır atıl durumda bırakılan ve Halk sağlığı için büyük risk oluşturan Klor Gazlarının ve Tüplerinin bertarafı için, ihaleye çıkılmış, sonuçlandırılmış ve sözleşme imza edilmiştir. Sözleşmeye bağlı olarak Klor Gazlarının ve Tüplerinin bertaraf edilmesi ile birlikte Halkımızın yıllardır maruz kaldığı bu risk ortadan kalkacaktır.

Ülkemizin ihtiyacı olan enerji üretimi ile ilgili olarak, Teknecik Elektrik Santralımıza kısa vadede 2 adet 50 MW gücünde Mobil Treyler kazandırdık ve bunun yanında 4 yıldır arızadan dolayı atıl durumda olan 17,5 MW gücündeki Dizel Makina 8’in tamiri taıramlanmıştır ve bir hafta içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Yine 2 adet yaklaşık 40 MW gücünde Jeneratör temini için ihaleye çekilmiş, ancak ihaleye teklif verilmemiştir. KIB-TEK artan enerji ihtiyacım göz önünde bulundurarak, tarihinin en büyük yatırımına imza atarak, 40 MW yerine 80 MW gücünde Jeneratör temini için karar alınmış ve ihale süreci başlatılmıştır.

Ayrıca tüm Santrallarımızın arıza ve bakımlarının yapılarak daha verimli çalışması için EÜAŞ ile birlikte çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu periodik bakımlar EÜAŞ tarafından yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilecektir.

Son günlerde Dizel Makinaların arızalanmasına sebep olduğu düşünülen tankların altında yıllar içerisinde biriken kirli yakıtın (slacın), ana tanklarda birikmesini önlemek adına Slaç Tankı İhalesi’ne çekilmiş, sözleşme imzalanıp, tankların yapımına başlanmıştır.

Yaklaşık 5 yılda bir bu yakıt tanklarının bakımının yapılması gerekmekte olup, bu tankların içerisindeki slacların temizlenmesi, ana tanktan günlük tanklara yakıt tahliyesi sırasında makinalara ulaşımının engellenmesi ve bu makinaların arızalanmasına, bilerek veya bilmeyecek, sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da önlem olarak, tüm tankların yedeklerinin alınması ve buna müteakip mevcut tankların bakımlarının yapılması konusunda karar alınmıştır.

Ayrıca tüm alınan yakıtlarılı. yükleme limanlarında test ve analizleri yapılmakta olup, daha sonra Teknecik’te boşaltını öncesi alınan yakıt numunelerinin analizleri de bağımsız laboratuvarlarda yapılmaktadır. Keza KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı na bağll Akaryakıt Birimi’nde de tüm analiz sonuçları mevcuttur.

Bizler yıllar içerisinde göz ardı edilen ve bu sistemin devamlılığının sağlanmasım engelleyen tüm noktalara insiyatif kullanarak, sorumluluk alarak el attık, gereken kararları ürettik, ihale süreçlerini ve gereken işlemleri başlattık.

Enerji yatırımlarının kısa vadede tamamlanmadığını göz önüne aldığımızda, KIB-TEK olarak Sn. Başbakan Ünal Üstel’in öneri ve destekleriyle almış olduğumuz kararların ve yapmış olduğumuz yatırımların olumlu sonuçlarım süreç içerisinde Halkımız da görecektir.