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80 poşet yutan yavru balina öldü

Tayland'ın güney kıyılarında, 80 plastik poşet yutan bir yavru kılavuz balina öldü.

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03/06/2018

80 poşet yutan yavru balina öldü
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Tayland'ın güney kıyılarında, 80 plastik poşet yutan bir yavru kılavuz balina öldü.

Songkhla kentinde kıyıya vuran balinayı kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Hayvan, ölmeden önce yuttuğu poşetlerden sadece beşini çıkarabildi.

Otopside hayvanın midesinde toplam sekiz kilo poşet bulundu.

Taylandlı bir yetkili, balinanın poşetleri yuttuktan sonra yemek yiyemediğini söyledi.

Mart ayında İngiltere Hükümeti için hazırlanan bir raporda, önlem alınmaması halinde okyanuslardaki plastik miktarının 10 yıl içinde üç katına çıkabileceği uyarısı yapılmıştı.

Tayland dünyada en fazla plastik poşet kullanılan ülkelerden biri.

Hükümet geçen ay poşetler için tüketicilerden para alınmasına yönelik bir yasa çıkarılacağını duyurmuştu.

Poşetlerin her yıl yüzlerce deniz canlısının ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

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TAGS: yavru balina
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