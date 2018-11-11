80 ülkeden devlet ve hükümet başkanları Fransa’da

1. Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıldönümü dolayısıyla Fransa’da anma töreni düzenlenecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların başkanları, Elize Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanacak.

Erdoğan ve liderler, daha sonra Zafer Takı’nda “Başkanlar Tribünü”ndeki yerini alarak anma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elize Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluşların başkanlarına verilecek öğle yemeğine de iştirak edecek.

(TRT)