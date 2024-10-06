80 yaşındaki sürücü yayaya çarptı: 1 yaralı

Girne Karaoğlanoğlu Caddesinde dün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 80 yaşındaki sürücü Mustafa Çağlar Tütengil yayaya çarptı.

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Mustafa Çağlar Tütengil (E-80), yönetimindeki NA 783 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yaya geçinden yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Fatıma Taghıyeva (K-53)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Fatıma Taghıyeva kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek kaburgalarında kırık teşhisi ile Göğüs Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.