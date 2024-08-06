800 metrede kazanan Hodgkinson
Kadınlar 800 metrede Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson altın madalya kazandı
06/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, kadınlar 800 metrede altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 800 metre finalleri gerçekleştirildi.
Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson 1.56.72'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Etiyopyalı Tsige Duguma 1.57.15'le gümüş, Kenyalı Mary Moraa 1.57.42'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.06/08/2024 10:57