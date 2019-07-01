Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava tahimin raporunda, hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

B ölge Durum Min Max GIRNE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C ÇAMLIBEL AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C LAPTA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C AKDENİZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C BOĞAZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C ALEVKAYA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C ESENTEPE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 32 °C

Bölge Durum Min Max LEFKE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 31 °C GÜZELYURT AÇIK VE AZ BULUTLU °C 36 °C

Bölge Durum Min Max LEFKOŞA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 37 °C ERCAN AÇIK VE AZ BULUTLU °C 36 °C

Bölge Durum Min Max GEÇİTKALE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 35 °C BEYARMUDU AÇIK VE AZ BULUTLU °C 34 °C

Bölge Durum Min Max GAZİMAĞUSA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C İSKELE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 33 °C

Karpaz