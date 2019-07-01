Hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporunu açıkladı.
01/07/2019
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava tahimin raporunda, hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|33 °C
|ÇAMLIBEL
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|34 °C
|LAPTA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|AKDENİZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|34 °C
|BOĞAZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|ALEVKAYA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|31 °C
|ESENTEPE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|32 °C
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|31 °C
|GÜZELYURT
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|36 °C
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|37 °C
|ERCAN
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|36 °C
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|35 °C
|BEYARMUDU
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|34 °C
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|33 °C
|İSKELE
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|33 °C
Karpaz
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AÇIK VE AZ BULUTLU
|°C
|34 °C