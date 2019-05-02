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MEDYA dergisi 'Medyada ırkçılık ve nefret söylemi' dosyasıyla çıktı

MEDYA dergisinin 16’ncı sayısı, “Medyada ırkçılık ve nefret söylemi” dosyasıyla çıktı.

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02/05/2019

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MEDYA dergisi 'Medyada ırkçılık ve nefret söylemi' dosyasıyla çıktı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yayın organı MEDYA dergisinin 16’ncı sayısı, “Medyada ırkçılık ve nefret söylemi” dosyasıyla çıktı.
Gazeteciler ve akademisyenlerin,dosya konusunu çeşitli boyutlarıyla irdelediği makale ve röportajlarının yer aldığı dergide, Kıbrıs Türk medyası yanında Güney Kıbrıs, Türkiye, Avrupa ve dünya medyasına ilişkin de yazılar bulunuyor.
MEDYA’da Kıbrıslı Türk karikatüristlerin medyada ırkçılık ve nefret söylemi konulu çizgilerine de yer verildi.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesinde çıkan dergide, dosya konusu dışında, çeşitli konularda röportajlar, makaleler ve KTGB’nin faaliyetlerine ilişkin haberler bulunuyor.
KTGB üyelerine ücretsiz dağıtılacak dergi, gazete bayilerinde de satışa sunulacak.

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TAGS: MEDYA, DERGİSİ, çıktı, haber, kıbrıs,
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