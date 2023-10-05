80’er bin TL nakit teminat yatıracaklar

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Sahte reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan eczacı Sercan Avcı ile suç ortakları polis memuru Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı 8 gün süren tutukluluğun ardından teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, 4 zanlının 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete olayıyla ilgili tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Sahte reçete soruşturmasının ülke geneline yayıldığını, araştırmalarının devam ettiğini kaydeden polis, huzurda bulunan 4 zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, “resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

İddia makamı zanlıların 80’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı talebinde bulundu.

Zanlılar Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın avukatları ise talep edilen nakdi teminatın indirilmesini talep etti.

Aktarılan talepleri değerlendiren mahkeme, zanlıların 80’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapılmasına ve zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.