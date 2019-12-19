Rum Yönetimi Nobel Barış Ödülü’nün AİHM’ye verilmesi için öneride bulunacak

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın, ilgili öneriyi hazırlamak üzere yetkilendirildiğini yazdı.

Haberde, bu önerinin, AİHM’nin insan haklarının savunulmasında, dünya barışına katkı yapılmasında ve uluslararası adaletin sağlanmasında önemli rol oynayan bir kurum olması düşüncesiyle yapılacağı kaydedildi.

19/12/2019 15:31