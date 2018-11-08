81 yaşında; silah ve mühimmattan tutuklandı

Baf polisi 2011 ve 2014’te bulunan silah, mühimmat ve patlayıcı ile ilgili olarak 81 ve 42 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rumu tutukladı.

Haravgi ve Alithia tutuklamanın, Baf’ta 2011’de bir miktar G-3 tipi askeri tüfek, tabanca ve patlayıcı, 2014’te de patlayıcı mekanizma bulunması ile ilgili yürütülen tahkikat çerçevesinde 81 yaşındaki Rum’un her iki olaya, 42 yaşındaki Rum’un da 2011’dekine karıştığına dair bilimsel delile ulaşması nedeniyle pazartesi günü gerçekleştirildiğini yazdı.

TAK