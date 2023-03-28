81 yaşındaki Keleş’in ölümüne neden olan otobüs sürücüsüne 24 ay hapis

Girne’de 13 Ekim 2020 tarihinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen 81 yaşındaki Siddika Keleş’e çarparak ölümüne neden olan otobüs sürücüsü Ahmet Evli’nin davası bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in baktığı davada iddia makamı adına Savcı Egemen Metay, sanık adına ise avukat Talat Tanca ile Emre Üngüder hazır bulundu.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya kazanın 13 Ekim 2020 tarihinde Girne’nin en işlek caddesinde meydana geldiğini belirtti. Heyet, sanığın gerekli önemi göstermeden ve ihmal sonucu Keleş’e çaparak ağır yaralanmasına ve tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitirmesine neden olduğunu belirtti. Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya sanığın avukatlarının sanığın sabıkasız olduğunu, 4 çocuk babası ve şeker hastası olduğunu, pişman ve ömür boyu sürecek bir vicdan azabı duyduğunu aktardığını belirtti.

Sanığın öğrencileri taşımakla yükümlü bir kişi olduğunu belirten Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya kaza tarihinde ağır vasıta kullanan sanığın gerekli önemi göstermeden ihmalkar davranıp yaya geçidinde 3 metre görüş mesafesi olmasına rağmen yayaya çarptığını belirtti.

Bu hususun sanık aleyhinde değerlendirildiğini belirten heyet, trafik sicilinin temiz ve sabıkasız oluşunu lehine değerlendir.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya sanığı 24 ay hapis cezasına ve tahliye olduktan sonra bir yıl ehliyet almamasına emir verdi.

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28/03/2023 19:40