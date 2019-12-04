2020 yılı basın kartı başvuruları başlıyor

Komisyon, 2020 yılı basın kartı başvuru sürecinin yarın başlayacağını açıkladı.

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04/12/2019

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2020 yılı basın kartı başvuruları başlıyor

 Basın Kartı Komisyonu, 2020 yılı basın kartı başvuru sürecinin yarın başlayacağını açıkladı.
Komisyondan yapılan açıklamada, gerekli evrakları içermesi gereken başvuruların,  3 Ocak’a kadar  09.30-12.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, sarı basın kartları için 20 TL, sürekli basın kartları için 50 TL’lik ücretin Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılarak dekontunun başvuruya eklenmesi veya başvuru anında sekretere yapılacak ödemeden alınacak makbuzun başvuruya eklenmesi istendi.
Açıklamada başvuru için gerekli evrakların eksik olması halinde değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı.
Basın Kartı Komisyonu, 2020 Ocak ayının ilk yarısında toplanıp başvuruları değerlendirecek.

04/12/2019 12:37
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