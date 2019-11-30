The Simpsons'ın yapımcısı dizinin final yapacağı iddialarını yalanladı

Dünyanın en uzun dizilerinden The Simpsons'ın yapımcısı Al Jean, ünlü televizyon şovunun 31. sezondan sonra biteceği iddialarını yalanladı

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30/11/2019

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The Simpsons'ın yapımcısı dizinin final yapacağı iddialarını yalanladı

The Simpsons'ın yapımcısı Al Jean, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile dizinin sona ereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dizinin müziklerini yapan Danny Elfman, geçtiğimiz günlerde dizinin final yaparak ekranlara veda edeceğini söylemişti.

Metro'ya konuşan Jean, "Mr. Elfman'a saygısızlık yapmak istemem ancak önümüzdeki yıl 32. sezonu yapıyoruz ve ondan sonra da durmaya niyetimiz yok" dedi.

30/11/2019 11:07
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TAGS: haber, kıbrıs, the simpsons, final, dizi
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