Bayraktar: Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz

6 Eylül Cuma günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda KTFF Süper Kupa maçında Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacak olan Yenicami'de Teknik Direktör Özgü Bayraktar zorlu maç öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Bayraktar ligin iki kaliteli ekibinin karşılaşacağı Süper Kupa’dan galibiyetle ayrılan taraf olmak istediklerini belirtti. Bayraktar şunları belirtti; “Üç yabancı ile sahaya çıkmak bizim için önemli. İyi, güzel futbol oynayan bir Yenicami hedefliyoruz. Sonuçta bir final oynanacak. Ligin en kaliteli takımlarından ikisi orada olacak. Yenicami de bu kupayı kazanmak için mücadele edecek. Ufak tefek sakatlıklarımız var ama yeri doldurulmayacak gibi sakatlıklar değildir. Takımımdaki oyuncularıma güveniyorum. Üst düzey karakterli oyunculardan oluşuyoruz ve bu finalin üstesinden gelecek güçteyiz. Kupayı Lefkoşa’ya armağan etmek istiyoruz.”