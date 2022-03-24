816 yeni vaka!

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24/03/2022

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816 yeni vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.753 olup, 816 pozitif vakaya rastlanmış, 492 kişi taburcu edilmiştir.

323 kişi Lefkoşa, 214 kişi Girne, 161 kişi Gazimağusa, 71 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.753

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 816    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 816          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 492        

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.260.046    

Toplam Vaka Sayısı: 79.845          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.896     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5741

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5701 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 587 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 233   

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1966       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137969

24/03/2022 18:47
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TAGS: 816 yeni vaka!
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