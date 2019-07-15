Beşiktaş, sessizliğini bozdu! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, ABD'li forvet Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı.

Abdullah Avcı'yı göreve getirerek yeni bir yapılanmaya giden; ancak transferde sessiz kalan siyah beyazlılar, ilk transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Boyd'un maliyeti

Siyah beyazlı kulüp, ABD'li oyuncu için Guimaraes'e 1 milyon eurosu peşin olmak üzere, toplam 2.4 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından Portekiz kulübüne %20 pay verilecek. Tyler Boyd'a ise yıllık 1.2 milyon euro maaş ödenecek.