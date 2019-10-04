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Ukrayna'da Uçak Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Yakıtın bitmesi nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

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04/10/2019

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Ukrayna'da Uçak Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Ukrayna'nın Lvov kentinde bir kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşmadan acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

04/10/2019 15:30
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TAGS: haber, kıbrıs, uçak, ukrayna
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