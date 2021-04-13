82 pozitif vakaya rastlandı!
13/04/2021
KKTC’de bugün 9 bin 132 test yapıldı, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi. Yerel vakaların 14’ü Lefkoşa, 25’i Gazimağusa, 8’i Girne, 3’ü İskele, 1’i Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, testi pozitif çıkanlardan 7’si yurt dışından hava yolu ile KKTC’ye geldi. Daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olan 23 kişi bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 51 kişi ise yerel vaka.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1
İskele
Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2
Lefke
Gemikonağı-1
13 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542
Toplam Vaka Sayısı: 5190
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54