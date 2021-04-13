KKTC’de bugün 9 bin 132 test yapıldı, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi. Yerel vakaların 14’ü Lefkoşa, 25’i Gazimağusa, 8’i Girne, 3’ü İskele, 1’i Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, testi pozitif çıkanlardan 7’si yurt dışından hava yolu ile KKTC’ye geldi. Daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olan 23 kişi bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 51 kişi ise yerel vaka.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1

İskele

Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2

Lefke

Gemikonağı-1

13 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542

Toplam Vaka Sayısı: 5190

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54

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13/04/2021 19:35