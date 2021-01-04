82 yaşındaki Brian Pinker Oxford/AstraZeneca aşısını ilk yaptıran kişi oldu

İngiltere, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını uygulamaya başladı.

AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı İngiltere'de ilk olarak Brian Pinker adlı 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına yapıldı.

Koronavirüsün mutasyona uğramış ve bulaşıcılığı daha yüksek yeni türüyle mücadele veren İngiltere, AstraZeneca'nın

koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke olmuş ve 100 milyon doz aşı siparişi vermişti.

AstraZeneca aşısı, buzdolabında 2 ile 8 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabildiği için Pfizer'in aşısına göre daha kolay dağıtılabiliyor.

AstraZeneca aşısının %60 ve %90 aralığındaki etkililiğine karşın, ABD'li ilaç şirketlerinin aşıları %90'ın üzerinde

etkili olarak açıklanmıştı.



İngiltere şu ana kadar 1 milyon kişiye Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in koronavirüs aşısını yaptı.

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04/01/2021 11:02