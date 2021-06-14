82 yaşındaki motosiklet sürücüsü Karayeğen hayata tutunamadı

Trafik kazası sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Ali Sinan Karayeğen yaşamını yitirdi.

ads ads ads ads
14/06/2021

ads
ads
ads
82 yaşındaki motosiklet sürücüsü Karayeğen hayata tutunamadı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 3 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre Ali Sinan Karayeğen bugün hayatını kaybetti.

Polis, dikkatsizce çembere giriş yapan NE547 plakalı motosiklet sürücüsü 81 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen’in, 44 yaşındaki Cengiz Tutkun yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarptığını açıklamıştı.

14/06/2021 14:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ali Sinan Karayeğen, motosiklet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.