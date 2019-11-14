Üstel: Onurlu mücadelenin 36’ncı yıl dönümündeyiz

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36’ncı yılını kutlamanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Üstel şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu halkının desteği ile yıllarca vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederek ve kendi egemen devletini kurarak sonuçlandırmıştır.

Kendi vatanımızda özgürce yaşayabilmek için verilen bu onurlu mücadelenin 36’ncı yıl dönümündeyiz. Geride bıraktığımız 36 yıl içerisinde, Kıbrıs Türk halkı olarak yaşanan gelişmelere ayak uydurup, devletimizi de daha ileri noktalara taşıma gayreti içerisinde olduk.

Ülke olarak turizm sektörü vasıtasıyla edineceğimiz olumlu imaj, yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda büyük katkı sağlayacaktır. İyi bir imajla, iyi bir ‘Kuzey Kıbrıs’ markasıyla, dünyadaki yerimizi yukarlara çekmek kuşkusuz oldukça önemlidir.

Dünyada giderek daha çok sayıda etnik ve dini çatışma ortaya çıkarken, halkları kaynaştıran özelliğiyle önem kazanan turizm sektörü dünya barışı için anahtar bir role sahiptir.

Turizmin ulusal ekonomilere ve barışa katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması temennimizdir.

Kıbrıs’ın zenginlikleri, hangi kökenden gelirse gelsin bütün Kıbrıslıların ortak değerleridir ve bunlar üzerinde herkes eşit derecede hak sahibidir. Bu konuda yapılacak işbirliğinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok bölgesel sorunun çözümüne katkı sağlayacağı inancındayım.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde şehit olanlara, gazilerimize ve Kıbrıs Türkü’nün her daim yalnız bırakmayan Anavatanımıza minnet ve şükranlarımı sunarım.

15 Kasım Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.”

14/11/2019 17:26