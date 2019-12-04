KTÖS'ün düzenlediği 'Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri' semineri yapıldı 

Maviş, sendikanın, özel eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili seminerler tasarladığını belirtti.

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04/12/2019

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KTÖS'ün düzenlediği 'Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri' semineri yapıldı 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) düzenlediği “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” semineri dün yapıldı. 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikanın, özel eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili seminerler tasarladığını, Gazimağusa KÜKOM’da düzenlenen “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” seminerinin de bunların ilki olduğunu kaydetti.

Seminerde öğretim görevlisi Selma Akalın, öğretim görevlisi Zehra Güçhan Topçu, Eğitimci Emirali Evcimen ve Dr. Ayşe Zeki konuşma yaptı.

04/12/2019 16:37
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