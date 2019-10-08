Zarif: Suriye’de Olası Bir Askeri Operasyona Karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini" belirtti.

Bakanlığın resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği" vurgulandı.

Cevad Zarif dün Twitter'dan paylaştığı mesajlarında ABD'nin Suriye'de "yeri olmayan bir işgalci" olduğunu belirtmişti. Zarif ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı'nın bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için uygulanmasına hazır olduklarını da ifade etmişti.

Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan 'Adana Mutabakatı' PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanması için atılan bir adımdı

08/10/2019 10:34