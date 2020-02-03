Meclis Bugünkü Çalışmalarını Tamamladı

İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da olacak.

Toplantının son bölümünde İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Tasarıya ilişkin raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers okudu.

Rogers, yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçtiğimiz yıl geçirildiğini ancak Devlet Planlama Örgütü’nden bu kuruma geçen kişilerin intibaklarıyla ilgili sorun yaşandığını söyledi.

Rogers, tasarıda bir kelimelik teknik bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

03/02/2020 15:51