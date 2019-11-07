Limasol’da Bir Şahıs Ayrı Yaşadığı Eşine Kezzapla Saldırdı

Alithia gazetesi, kadının vücudunun yüzde 40’ının yandığını ve önce Limasol Devlet Hasanesi’ne kaldırılan kadının, durumunun ciddi olması nedeniyle Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığını yazdı.

Haberde, adamın saldırıdan bir süre sonra yakalandığı ve polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiği belirtilirken, bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

07/11/2019 13:44