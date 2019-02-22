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KKTC Gazete Manşetleri (22 Şubat 2019)
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22/02/2019
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kktc
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kıbrıs
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HK KIBRIS
HK KIBRIS
KKTC Gazete Manşetleri (22 Şubat 2019)
HK KIBRIS
Dereboyu’nda bazı yollar hafta sonu kapalı
HK KIBRIS
Kalkanlı’nın bazı sokakları bugün elektriksiz
HK KIBRIS
Nami: Uluslararası ihalede ısrarlıyım
HK KIBRIS
Nami: Kablo ile elektrik her zaman gündemde
HK KIBRIS
Özersay: Kısır bir müzakere içerisine çekilmeye çalışılıyoruz!
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12 yaşındaki çocuğu taciz etmişti
HK KIBRIS
KTTO heyeti İstanbul’a gidiyor
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Komite Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlikle İlgili 2 Değişiklik Yasa Tasarısını oy birliğiyle kabul etti
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HK KIBRIS
Bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Denktaş, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’yle görüştü
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Atakan, Öztaş ile bölgenin sorunlarını görüştü
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Sucuoğlu: Halk sağlığı hiçe sayılıyor
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UBP Akıncılar’a ziyaret düzenledi
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60 Saniyede Günün Özeti
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Lojman Eşyalarını Satan İki Kişi Tutuklandı
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Atakan, Bağımsız Şoför Okulları Birliği İle Görüştü
HK KIBRIS
LTB Halk Sağlığı Şubesi 58 iş yerini denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Güney Kıbrıs'ta yol kenarında ceset bulundu
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Dizdarlı, 6 Aylık Raporunu Uluçay’a Sundu
HK KIBRIS
Hasan Yengin’in ölüm sebebi açıklandı
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Geçitkale Belediyesi’ne 9 Dönümlük Arazi Tahsis Edildi
HK KIBRIS
Geçitkale’de 9 dönümlük zeytinlik arazinin bakım çalışmalarını yapması ve Cittaslow çalışmalarına yardımcı olması amacıyla Geçitkale Belediyesi’ne tahsis edildi.
YDP: Doğuş Derya hükümeti by-pass etti
HK KIBRIS
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Rum İçişleri Bakanlığından seçmenler ile ilgili açıklama
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Rum Devlet kurumları siber saldırı altında
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BM'den tutanaklar konusunda dolaylı ya da doğrudan yorum yok
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KTÖS: Kemal Dürüst’e açılan hakaret davasını kazandık
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Töre:Bağımsız devlete sahip çıkılmalı
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Güney Kıbrıs'ta 'paravan evlilik' gündemde
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Değirmenlik’te meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı
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Bakan Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Bir Araya Geldi
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Bağırsak kanseri gençleri de tehdit ediyor
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Acapulco’da erken rezervasyon dönemi başladı
Sıcak dalgası Çin'in kış festivalini vurdu: Heykeller eridi
Sarı nokta: Yaşlılıkta görme kaybına yol açan hastalıkta gen tedavisi umudu
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Dijital Platform Fenomeni BiPBOX 20 Bin Takipçiyi Aştı
Çukur dizisinden etkilenen aile soyadını değiştirdi
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İsveç'te tartışma yaratan belgesel: Ülkenin ilk ataları siyah tenliydi
Işın Karaca'dan duygusal paylaşım
'Işın kılıcı düellosu' resmen spor oldu
NASA, Mars'a ilk insanlı seferi için komik astronotlar arıyor
Süper Ay bu akşam çıplak gözle görülecek
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Mehmet Çakır hayatını kaybetti
Yolcular havalimanında perişan oldular
Aras ve Yıldız tutuklandı
Hasan Yengin’in ölüm sebebi açıklandı
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Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması önerisini onayladı
Ege ve Marmara genelinde 5.0’lıl deprem meydana geldi
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