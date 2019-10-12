Şarapova, çocuk sahibi olursa tenis kariyerine devam etmeyeceğini açıkladı

Rus teniz yıldızı Mariya Şarapova, anne olduğu takdirde sonra sahalara geri dönmeyeceğini açıklamasını yaptı. 32 yaşındaki tenis şampiyonu, çocuk sahibi olduğu takdirde tamamıyla ailesine odaklanacağını ve enerjisini annelik vazifeleri ile tenis kortuna aynı anda yönlendirmeyeceğini söyledi. Yaptığı açıklamada ünlü sporcu, ”Hamilelik sürecinin ardından tekrar sahalara döneceğimi sanmıyorum. Eğer hayatımda böyle bir evreye geçersem, tüm zamanımı buna ayırırım. Annemle aramda oldukça güzel bir arkadaşlık ilişkisi var, zira ben doğduğumda kendisi henüz oldukça gençti. Ben de çocuklarımla böyle bir ilişki kurmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Beş kez Grand Slam turnuvası şampiyonu olan Şarapova, yaşadığı sakatlık sonucu yeniden tenisteki pozisyonunu geri kazanmaya çalışıyor. Birkaç senedir mustarip olduğu omuz sakatlığından ötürü, başarılı sporcu bu sezon pek fazla oyunda performans sergileyemedi ve pek çok uluslararası müsabakadan çekilmek durumunda kaldı. Tenis efsanesi Margaret Court’ın kazandığı 24 Grand Slam şampiyonluğunda gözü olan ABD’li sporcu Serena Williams ise, kızının doğumunun ardından geçtiğimiz yıl başarıyla sahalara dönmüştü. Oldukça başarılı olduğu tenis kariyerini sonlandırmayan 38 yaşındaki tenisçi, doğum izninden bu yana dört Grand Slam finalinde performans sergiledi.

12/10/2019 10:32