5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi yayımlandı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) ile Kıbrıs – Balkanlar – Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) iş birliğinde yürütülen Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi çerçevesinde hazırlanan Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571 – 2017) yaklaşık 4 bin sayfalık beş cilt halinde yayımlandı.

KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt’un verdiği bilgiye göre, projenin yürütücülüğünü de üstlenen İsmail Bozkurt ile Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın yayıma hazırladığı, proje araştırma görevlisi Nihal Solak’ın editör yardımcılığı yaptığı çalışma, içerik bakımından Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın 450 yıllık envanteri niteliğini taşıyor.

Ansiklopedik niteliği olan Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi çalışmasına 89 akademisyen/araştırmacı madde yazarı olarak katkı yaptı.

Şiir, roman, öykü, tiyatro, anlatı, anı, gezi, deneme türleri esas alınarak hazırlanan dev eserde 500’ü aşkın yazar ya da şairin sayıları binlere varan kitabı değerlendirildi.

Kıbrıs Türk edebiyatında ilk olan eser için, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de Lefkoşa’da, BRTK Oval Stüdyosu’nda, halka açık bir tanıtım etkinliği düzenlenecek.

28/01/2020 11:27