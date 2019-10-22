KTÖS öğretmenler için interaktif ‘kodlama eğitimi’ semineri düzenleyecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri için, interaktif “kodlama eğitimi” semineri düzenleyecek.

Seminer, 25 Ekim Cuma günü saat 14:30’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yer alacak.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, seminere katılacak üyelerin laptop getirmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Katılımın sınırlı sayıda olacağı (25 kişi) kaydedilen açıklamada, ilk başvuran kabul edilir ilkesinin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Kodlama eğitimi çocuğun yaratıcılığını, problem çözme becerisini, işbirliğini ve iletişimini geliştireceği gibi, çocuğa farklı bakış açısı kazandırarak, çocukların eğlenerek kalıcı öğrenmesini gerçekleştirecektir.

KTÖS olarak, çocuklarımızı erken yaşta akıl, zeka ve teknoloji becerileri ile tanıştırmamız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, kodlama eğitiminin sistemimiz içerisinde, sosyal etkinlik faaliyetleri arasında kesintisiz yer alması gerektiği düşüncesindeyiz.”

22/10/2019 13:33