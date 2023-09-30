83 bin Kıbrıslı Türk’ün Avrupa Parlamentosu Seçiminde oy kullanma hakkı var

83 bin Kıbrıslı Türk’ün, Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanma hakkı bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2019 yılında yapılan son AP seçiminden bugüne, yaklaşık 3 bin Kıbrıslı Türk’ün daha gelecek seçimde oy kullanma hakkı kazandığını yazdı.

Gazete, 2019 yılındaki AP seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Kıbrıslı Türklerden yalnızca 5 bin 804’ünün oy kullandığını anımsatırken, Niyazi Kızılyürek’in AKEL’den AP seçimlerine adaylık koyması nedeniyle bu seçime olan ilginin yüksek olduğuna işaret etti.

Haberde, gelecek AP seçiminde oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 650 bin seçmen bulunduğu ve bunlardan yaklaşık 570 bininin Rum, yaklaşık 83 bininin Kıbrıslı Türk, yaklaşık 11 bininin de AB vatandaşı olduğu kaydedildi.