83 yaşında baba olan Al Pacino ve 29 yaşındaki kız arkadaşı ayrıldı

83 yaşındaki Al Pacino ve 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah, bebeklerini kucaklarına aldıktan yalnızca üç ay sonra ayrıldı.

The Blast'in aktardığına göre Alfallah, Roman Alfallah Pacino adını verdikleri bebeğin fiziksel velayetini talep etmek üzere dava açtı ve 83 yaşındaki aktörün "makul bir ziyaret hakkına" sahip olmasını istediğini ekledi.

Habere göre Alfallah, mahkeme belgelerinde Pacino'dan avukat ücretlerini ve davayla ilgili diğer masrafları ödemesini talep ediyor. Mahkeme dosyasında belirli bir nafaka miktarı belirtilmedi.

Pacino'yla Alfallah, Nisan 2022'den beri beraberlik yaşıyordu ve oğullarını 6 Haziran'da Los Angeles'taki Cedar's Sinai Hastanesi'nde kucaklarına almıştı.

İki kadından üç çocuğu daha var

Kült film Yaralı Yüz'ün (Scarface) başrol oyuncusunun iki ayrı kadından üç çocuğu bulunuyor. Pacino ve aktris Beverly D'Angelo'nun, Olivia ve Anton James adında ikiz çocukları var. İkizler 22 yaşında. Ayrıca ünlü oyuncu ve Jan Tarrant'ın Julie Pacino adlı 33 yaşında bir kızları bulunuyor.

Pacino, 2014'te New Yorker'a verdiği röportajda babalık hakkında konuşmuştu.

Onlara karşı sorumluyum. Onların hayatının bir parçasıyım. Olmadığım zaman, bu hem beni hem de onları üzüyor.

Alfallah'ın "yaşlı" sevgilileri

Alfallah daha önce efsanevi rock grubu Rolling Stones'un 80 yaşındaki meşhur solisti Mick Jagger ve 62 yaşındaki milyarder Nicolas Berggruen'le aşk yaşamıştı.

29 yaşındaki Alfallah, 2019'da 93 yaşındaki Clint Eastwood'la görüntülenmiş ancak sadece aile dostu olduklarını söylemişti.

Nisan 2022'de Page Six'e konuşan bir kaynak, Alfallah'ın Pacino'yla arasındaki yaş farkının "sorun teşkil etmediğini" söylemiş ve Kuveyt asıllı Amerikalı film yapımcısının "çoğunlukla çok zengin ve yaşlı erkeklerle birliktelik yaşadığını" eklemişti.

Pacino ve Alfallah'ın bebeğinin haziranda dünyaya gelmesinden önce aktörün "birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiğine" dair iddialar ortaya atılmıştı.

Usta aktörün, Alfallah'ın hamileliğini doğumdan sadece iki ay önce öğrenerek DNA testi talep ettiği ve çiftin ilişkisinin "çoktan bittiği" de ileri sürülen iddialardan biriydi.

Daha sonra bu iddialar çifte yakın bir kaynak tarafından reddedilmiş, Pacino'nun hamilelikle ilgili çok mutlu olduğu ifade edilmişti. İsmi açıklanmayan kaynak, çiftin birbirlerine "çok aşık" olduğunu belirterek Alfallah'ın uzun zamandır çocuk istediğini söylemiş ve "servet avcısı" olduğu iddialarını da reddetmişti.

(Independent Türkçe, Daily Mail, The Blast)